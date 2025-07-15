В Уфе поход к врачам обернулся для пенсионерки инвалидностью

Для пенсионерки из Уфы обычная процедура обернулась реанимацией и инвалидностью. Разифа Валеева обращалась за помощью в одно из медучреждений. Проверка здоровья с опасностью для жизни.

Еще годом ранее уфимка Разифа Валеева даже в страшном сне не могла представить такое. Если дойти до ванной или кухни для нее — уже целое испытание, то выход на улицу стал роскошью, непосильной без помощи родных. Даже свое 65-летие она отметила не за праздничным столом, а лежа на больничной койке, а супруг уволился с работы, посвятив все время уходу за женой.

Все слезы уже выплаканы, но иногда прорывает, признается женщина. Размеренная жизнь пенсионерки с прогулками по городу и выездами в сад в мгновение сменилась на постоянное пребывание в четырех стенах. А бандаж... Его она уже и почти не снимает.

Я не могу принять ванну, потому что мне нужен человек, чтобы даже элементарно зайти в эту ванну и помыться частями, даже частями! 9 месяцев, получается, я отрезана от мира, я не могу выполнять свои нормальные функции, единственное, я же говорю, могу кушать потихоньку приготовить, я не могу полы помыть. Я нахожусь в такой ситуации, когда я доверилась врачам, и вот такое со мной случилось. Разифа Валеева

Осенью прошлого года после процедуры колоноскопии у Разифы Валеевой появились жалобы на здоровье. Она должна была проходить под седацией, и болевые ощущения можно было бы контролировать в процессе. В итоге ей потребовалась госпитализация, и пациентка оказалась в реанимации 21-й больницы.

Она к нам поступила с перфорацией полового органа, это, причем, было установлено самой частной клиникой. И в последующем, после предоперационной подготовки, мы ее подали на операционный стол, где выполнили операцию. Суть операции заключалась в ограничении процесса, ушивания перфоративного отверстия и наложения колостомы, которая, к сожалению, привела к временной инвалидности пациентки. Максим Герасимов, лечащий врач Разифы Валеевой, врач-колопроктолог отделения колопроктологии ГКБ №21

Я была уже в больнице, я уже ее там уже ждала. И когда ее привезли, она только тогда от меня узнала, что ей вывели колостому, что ей придется минимум полгода ходить с мешком на животе. В апреле этого года, 7 апреля, нам закрыли эту стому. Она живет с дыркой в животе уже 3 месяца. У меня жизнь вообще как на пороховой бочке. У меня телефон зазвонил — сразу паника начинается, что что-то случилось, в тот момент, когда я ушла домой к семье. Регина Газизова, дочь Разифы Валеевой

Разифа Валеева написала заявление в правоохранительные органы и подала в суд. Но ответчики, по словам представителя, вину свою не признают.

У нас получается так, что клиника всячески пытается избежать какого-либо наказания, не признают абсолютно свою вину, считают, что это не является врачебной ошибкой, ссылаются на какие-то случаи. Приводят какие-то доводы вымышленные. И всячески затягивают процесс. С их стороны никаких попыток не было урегулировать вопрос миром. Даже просто элементарно прийти и извиниться, даже этого не было. Азат Газизов, представитель Разифы Валеевой

Прошло пятое заседание суда, по его результатам объявлен перерыв. Во время судмедэкспертизы появилась необходимость привлечения к судебному процессу врача-гастроэнтеролога частной клиники в качестве третьего лица. Вторая сторона была против, чтобы их снимали в суде. Однако нам удалось получить комментарий.

У нас ежедневно в день по 100 исследований проходит, 100 эндоскопий, и за 15 лет у нас не было ни одного осложнения. Но статистика есть статистика, цифра упрямая. Поэтому может быть. На сегодняшний день пациент жив, здоров, жизни ничего не угрожает. И мы просто желаем скорейшего выздоровления, чтобы поправились. Владимир Алянгин, директор сети специализированных клиник