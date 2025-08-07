В Уфе определились победители Спартакиады молодёжи России по фехтованию

В Уфе определились победители VI летней Спартакиады молодёжи России по фехтованию. Первыми выступали на турнире рапиристы. Сразу два башкирских спортсмена стали призерами престижных соревнований.

У юниоров до полуфинала добрался уфимец Валерий Корнилов. На этой стадии турнира он встретился с Павлом Пузанковым из Курска. Поединок за выход в финал получился упорным. Корнилов уступил с минимальным счетом 14:15. В другом полуфинале встретились братья Керики из Нижегородской области. В итоге Даниил Керик стал победителем Спартакиады по фехтованию на рапирах. У Александра – бронза.