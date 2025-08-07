В Уфе определились победители Спартакиады молодёжи России по фехтованию

В Уфе определились победители VI летней Спартакиады молодёжи России по фехтованию. Первыми выступали на турнире рапиристы. Сразу два башкирских спортсмена стали призерами престижных соревнований.
У юниоров до полуфинала добрался уфимец Валерий Корнилов. На этой стадии турнира он встретился с Павлом Пузанковым из Курска. Поединок за выход в финал получился упорным. Корнилов уступил с минимальным счетом 14:15. В другом полуфинале встретились братья Керики из Нижегородской области. В итоге Даниил Керик стал победителем Спартакиады по фехтованию на рапирах. У Александра – бронза.
У юниорок дальше всех из башкирских рапиристок по сетке прошла Любовь Емелёва. В полуфинале и в финале ей противостояли спортсменки из Московской области. В поединке за первое место Емелёва проиграла Стефании Часовниковой 10:15 и в итоге завоевала серебряную медаль Спартакиады.