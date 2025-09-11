В России лишь 4% компаний не имеют серьезных киберрисков

Из всех типов пентестов наиболее востребованным остается внешнее тестирование: с начала этого года спрос на него вырос на 48% по сравнению с результатами за весь 2024 год. На втором месте — проекты по комплаенсу (анализ соответствия систем требованиям регуляторов, нормативным документам и отраслевым стандартам). Их количество увеличилось на 75% за тот же период. Наибольший прирост (более 100%) показала услуга по расследованию уже произошедших инцидентов, однако такие работы занимают всего 4% от общего объема.