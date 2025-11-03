Спасатели Башкирии завершили подготовку к сезону тонкого льда

Спасательные службы региона завершили подготовку к сезону тонкого льда. Несмотря на то, что пока еще не ударили морозы, людей просят быть бдительными на водоемах. По словам специалистов, начало сезона – самое опасное время, когда особенно много случаев проваливания людей в воду. Основная задача специалистов – своевременное реагирование на возможные происшествия и спасение пострадавших.
Принципиальных различий между этими гидрокостюмами нет. В обоих можно в мороз и в воду. Главное, чтобы не было дефектов. Перед началом сезона спасатели Управления гражданской защиты Уфы проверяют экипировку.
В комплекс к костюму входит также веревка, которую используют в качестве страховки, и ласты, чтобы в случае чего можно было доплыть до пострадавшего. Обязательным атрибутом в машине спасателей зимой стала и специальная надувная доска. Её используют как средство для эвакуации пострадавшего.
Чтобы избежать таких ситуаций, спасатели призывают жителей минимизировать прогулки по водоемам. В ближайший месяц уж точно лёд не успеет набрать необходимую прочность, учитывая, что температуры будут колебаться от плюса к минусу.
2-3 минуты – среднее время, которое есть у пострадавшего прежде, чем его тело начнет отказывать от переохлаждения, говорят спасатели. И лучше не испытывать пределы своих возможностей. Морозы, судя по прогнозам синоптиков, еще не скоро, однако специалисты предупреждают заблаговременно. Может, хотя бы в этом сезоне жертв удастся избежать.