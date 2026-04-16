Боец СВО из Уфы готов вернуться в строй после ранения

Боец из Уфы восстановился после ранения и готовится вернуться в строй. Военнослужащий с позывным «Дека» прошёл курс лечения и реабилитации и скоро должен вновь отправиться в зону спецоперации. Он подписал контракт в 2025 году вслед за братом и сыновьями.

Более 30 лет стажа в нефтяной отрасли, отменный водитель. Подписать контракт решил ещё в 2023 году, но заболела супруга, пришлось отложить. В итоге первым из семьи на спецоперацию ушёл младший брат, потом – сыновья.

Как глава семьи, как отец, он не мог оставаться здесь, пока там сыновья и брат. Служит и старается поддерживать, передавать весточку жене от детей.

А здесь, в Уфе, женский батальон на страже домашнего очага. Супруги сыновей помогают и заботятся лучше иных дочерей.

Помогают не только родные, соседи, друзья. Стоит только заикнуться об отправке посылок, у порога – полные коробки необходимого. А когда главу семьи ранили в голову, он провёл много времени в госпитале, уже дома его встречали всем посёлком.