Наша коллега, журналист телеканала БСТ Гузель Ситдикова, одержала победу сразу в двух всероссийских конкурсах. Её специальный репортаж занял первое место на конкурсе «Панацея», признан лучшим среди почти шести тысяч работ в номинации о здоровье. Высокую оценку проекту дало экспертное жюри, отметив новаторское воплощение журналистики социального действия и креативные решения.

В репортаже автор рассказала правду о БАДах: провела рейд по точкам продаж, контрольную закупку и выяснила, что у многих продавцов нет сертификатов и медицинского образования. Также журналист заняла первое место на всероссийском конкурсе «Лес-пресс» от Рослесхоза за авторский информационно-аналитический проект на радио. Жюри оценило смелость и неравнодушие автора к проблемам лесной сферы, включая тему чёрных лесорубов. Заслуженную награду журналисту вручили на церемонии в Москве.