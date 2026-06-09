Жители Башкирии жалуются на несовершеннолетних лихачей на питбайках

Морг или полиция. Родителям адресовали пугающее предупреждение: за «сувенир» в виде питбайка ребёнок может поплатиться жизнью. В ГАИ говорят: питбайк – не игрушка, а средство повышенной опасности. Юный гонщик рискует либо покалечить кого-то, либо погибнуть сам. Но, несмотря на все предупреждения, опасные заезды уже стали большой проблемой для региона.

Разогнаться, резко встать на дыбы и обязательно все зафиксировать на камеру. А потом выложить в сеть – в качестве отчета и предмета для гордости. С наступлением лета жалобы и заявления на питбайкеров посыпались в компетентные органы. Юные лихачи на дорогах вытворяют такое, что от одного просмотра становится страшно.

Безрассудные школьники едва ли не каждый день оказываются в полицейских сводках. Они седлают двухколесный транспорт, врываются на дороги общего пользования, устраивают целые питбайк-пробеги. При этом не знают правил дорожного движения и не боятся сотрудников ГАИ. Малолетних лихачей не останавливает ни инстинкт самосохранения, ни перспектива штрафов.

Эти видео специально для нас снимали юные нарушители. А потом согласились встретиться и дать интервью. Но при условии, что мы не покажем их лица.

С начала летнего сезона уже десятки ДТП с участием питбайков. К сожалению, не обошлось и без летальных исходов. А все дело в доступности опасной забавы. Большинство покупателей питбайков – родители, которые делают подарки детям, чаще всего просто для катания. А подростки превращают поездки в экстремальные, нерегулируемые и часто нелегальные развлечения.

Автоинспекторы едва ли не ежедневно устраивают рейды по любителям погонять на питбайках. В ГАИ отмечают, что любой такой транспорт – это спортивный снаряд. У него нет ни поворотников, ни государственных номеров. На нем вообще запрещено выезжать на дороги.