Жена жителя Уфы, убившего педофила: «Я полностью за него!»

Отпустили под домашний арест. Сегодня в Калининском районном суде определили меру пресечения для 32-летнего уфимца Владимира Санкина, который, защищая детей, убил педофила. К мужчине 30 января подбежал испуганный 14-летний мальчик с просьбой о помощи.

Да я вообще не ожидал, что он умрёт. – То есть смерти Вы ему не желали? – Нет, конечно. Я спас детей просто. Владимир Санкин, подозреваемый

Школьник сообщил, что его вместе с другом пытаются изнасиловать. Ему удалось вырваться, а вот друг остался в квартире. Владимир, освободив ребенка, вытащил 54-летнего мужчину на улицу. В ходе разговора развязалась драка. От нанесенных травм педофил скончался в карете скорой помощи. На слушание поддержать мужчину, спасшего детей, приехали родные, близкие, друзья и знакомые.

Мы шокированы. Но я полностью за него. Он не прошел мимо, он, наоборот, откликнулся на просьбу детей и помог, как смог. Неизвестно, что было бы дальше, если бы он не откликнулся на эту ситуацию. Полина Наумова, жена подозреваемого

Он хороший, отзывчивый, справедливый. Работал, занимался спортом. Никаких конфликтов или непорядочных действий с его стороны нет. Хороший парень, теперь непонятно, как судьба сложится, из-за этого все переживаем. Рустем Резяпов

Пользователи интернета оставили сотни комментариев в поддержку Владимира Санкина. Успели создать и петицию, в которой неравнодушные граждане требуют освободить его от преследования. Петицию подписали более 2 тысячи человек.

Заседание было назначено на 14:00, но слушание затянулось до позднего вечера. Судья отпустил Владимира под домашний арест. Теперь вместо двух месяцев в изоляторе мужчина на время расследования уголовного дела будет сидеть дома. Ему нельзя видеться с друзьями, пользоваться мобильным телефоном и покидать территорию.

Приняли во внимание тот факт, что он спасал невинных малолетних граждан РФ. Будем надеяться, что в дальнейшем при рассмотрении непосредственно уголовного дела также все смягчающие обстоятельства будут приняты во внимание. Искандер Кабиров, адвокат подозреваемого