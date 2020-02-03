Жена жителя Уфы, убившего педофила: «Я полностью за него!»

Отпустили под домашний арест. Сегодня в Калининском районном суде определили меру пресечения для 32-летнего уфимца Владимира Санкина, который, защищая детей, убил педофила. К мужчине 30 января подбежал испуганный 14-летний мальчик с просьбой о помощи.
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Школьник сообщил, что его вместе с другом пытаются изнасиловать. Ему удалось вырваться, а вот друг остался в квартире. Владимир, освободив ребенка, вытащил 54-летнего мужчину на улицу. В ходе разговора развязалась драка. От нанесенных травм педофил скончался в карете скорой помощи. На слушание поддержать мужчину, спасшего детей, приехали родные, близкие, друзья и знакомые.
Пользователи интернета оставили сотни комментариев в поддержку Владимира Санкина. Успели создать и петицию, в которой неравнодушные граждане требуют освободить его от преследования. Петицию подписали более 2 тысячи человек.
Заседание было назначено на 14:00, но слушание затянулось до позднего вечера. Судья отпустил Владимира под домашний арест. Теперь вместо двух месяцев в изоляторе мужчина на время расследования уголовного дела будет сидеть дома. Ему нельзя видеться с друзьями, пользоваться мобильным телефоном и покидать территорию.
Автор: Айгуль Резяпова