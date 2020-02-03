«Нигде не обижали!»: стала известна судьба инвалида из Башкирии, ползавшего по полу в больнице

Следственный комитет проводит проверку иглинской больницы. В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как мужчина с ампутированными по колено ногами передвигается ползком. Съемочной группе телеканала БСТ удалось найти этого пациента и пообщаться с ним, а также выслушать версию врачей больницы.

Именно эти кадры прославили иглинскую больницу на всю страну. Больной с ампутированными конечностями пробирается по коридору ползком. Общественность возмутило, что никто не спешит помочь пациенту. Видео и в правду выглядит пугающе и бесчеловечно. Но вот врачи районной больницы говорят, что у ситуации есть объяснение.

Герой ролика, рассказывает заведующий хирургическим отделением, где и было снято видео, таким образом добирался до туалета. Мужчина – заядлый курильщик. На запреты медперсонала не реагировал. Видео было снято еще в августе, когда в больнице шел ремонт. Коляска не проезжала к тому месту, где любил курить пациент.

То есть он это тайком делал, прятался от персонала. Поступил к нам с глубоким обморожением, пришлось делать ампутацию. После лечения раны зажили, но выписать мы его не могли, потому что дома у него не имелось. Ильгиз Юсупов, заведующий хирургическим отделением Иглинской ЦРБ

В больнице мужчина пробыл 10 месяцев. Всё это время за ним ухаживал персонал.

И медсестры, и санитарочки за ним ухаживали, мыли его. Из дома сотрудники одежду приносили. Каталка у него своя всегда была, у нас в отделении 5 каталок есть. Снял ролик, скорее всего, сотрудник, не пациент. Я считаю, что это провокация против отделения, против главного врача. Елена Коновалова, старшая медицинская сестра хирургического отделения Иглинской ЦРБ

Ролик, кстати, появился в тот момент, рассказывают сотрудники, когда в больницу приехали гости из республиканского Минздрава. Вместе с этим видео выложили еще одно. Пациент лежит на полу. Мужчина, рассказывают врачи больницы, поступил к ним с пролежнями. Вёл себя возбуждено, мог кричать и падать с кровати. В итоге его зафиксировали одноразовыми простынями, которые, кстати, видны на кадрах. Их пациент вскоре порвал и снова упал на пол.

Уборщица самостоятельно его не смогла поднять, подложила под него матрас. Нахождение на полу было кратковременным. Подошел сын и сделал видеосъемку. Когда персонал поднимал его отца, он не подошел, не помог, а равнодушно наблюдал со стороны. Хочу обратиться ко всему населению: не надо делать из медиков злодеев. Если медики просят помочь в уходе и лечении пациента, надо отзываться и работать сообща. Валентина Асеева, заведующая терапевтическим отделением Иглинской ЦРБ

А вот у Валерия Идамкина, как зовут мужчину с ампутированными конечностями, родственников в республике нет. Мужчина не имел даже документов. В 90-х приехал из Киргизии и поселился в Иглино, но в последнее время злоупотреблял алкоголем. Перед тем, как попасть в больницу, он прожил в гараже. Ноги начал терять постепенно: сначала обморозил пальцы, когда ночевал на теплотрассе. Ампутировали. Но жизнь не поменял даже после этого. Отказался и ехать к дочери в Германию, когда за ним приехал зять и искал тестя среди многочисленных друзей. За это время мужчина потерял все документы. Пока их не восстановили соцработники, он содержался как раз в иглинской больнице.

Он категорически отказывался от нас уезжать. Паспорт получили для него, потом ИНН, СНИЛС, медицинский полис. Провели медосмотр, ему дали инвалидность, оформили пенсию». Альфия Сагитова, специалист по социальной работе Иглинской ЦРБ

Нам удалось пообщаться с Валерием Идамкиным. Сейчас его определили в Кудеевский интернат. На видео мужчина себя узнал. Вспомнить ситуацию, куда направлялся и что делал на видео, не смог, но подтвердил: когда было удобнее, передвигался на четвереньках. А отношение к нему врачей объясняет на пальцах.

Во! Понимаете, стопроцентово! Нигде не обижали, ухаживали. Первое время кушать приносили, потом каталку дали. Валерий Идамкин

О том, что видео с ним посмотрели уже тысячи людей по всей стране, и не знал. Такая слава ему не по душе. Живёт скромно, навещают разве что соседи, которые и подкармливали его, когда жил в гараже. А курить, несмотря на наставления врачей, он так и не бросил.