«Нигде не обижали!»: стала известна судьба инвалида из Башкирии, ползавшего по полу в больнице

Следственный комитет проводит проверку иглинской больницы. В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как мужчина с ампутированными по колено ногами передвигается ползком. Съемочной группе телеканала БСТ удалось найти этого пациента и пообщаться с ним, а также выслушать версию врачей больницы.
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Именно эти кадры прославили иглинскую больницу на всю страну. Больной с ампутированными конечностями пробирается по коридору ползком. Общественность возмутило, что никто не спешит помочь пациенту. Видео и в правду выглядит пугающе и бесчеловечно. Но вот врачи районной больницы говорят, что у ситуации есть объяснение.
Герой ролика, рассказывает заведующий хирургическим отделением, где и было снято видео, таким образом добирался до туалета. Мужчина – заядлый курильщик. На запреты медперсонала не реагировал. Видео было снято еще в августе, когда в больнице шел ремонт. Коляска не проезжала к тому месту, где любил курить пациент.
В больнице мужчина пробыл 10 месяцев. Всё это время за ним ухаживал персонал.
Ролик, кстати, появился в тот момент, рассказывают сотрудники, когда в больницу приехали гости из республиканского Минздрава. Вместе с этим видео выложили еще одно. Пациент лежит на полу. Мужчина, рассказывают врачи больницы, поступил к ним с пролежнями. Вёл себя возбуждено, мог кричать и падать с кровати. В итоге его зафиксировали одноразовыми простынями, которые, кстати, видны на кадрах. Их пациент вскоре порвал и снова упал на пол.
А вот у Валерия Идамкина, как зовут мужчину с ампутированными конечностями, родственников в республике нет. Мужчина не имел даже документов. В 90-х приехал из Киргизии и поселился в Иглино, но в последнее время злоупотреблял алкоголем. Перед тем, как попасть в больницу, он прожил в гараже. Ноги начал терять постепенно: сначала обморозил пальцы, когда ночевал на теплотрассе. Ампутировали. Но жизнь не поменял даже после этого. Отказался и ехать к дочери в Германию, когда за ним приехал зять и искал тестя среди многочисленных друзей. За это время мужчина потерял все документы. Пока их не восстановили соцработники, он содержался как раз в иглинской больнице.
Нам удалось пообщаться с Валерием Идамкиным. Сейчас его определили в Кудеевский интернат. На видео мужчина себя узнал. Вспомнить ситуацию, куда направлялся и что делал на видео, не смог, но подтвердил: когда было удобнее, передвигался на четвереньках. А отношение к нему врачей объясняет на пальцах.
О том, что видео с ним посмотрели уже тысячи людей по всей стране, и не знал. Такая слава ему не по душе. Живёт скромно, навещают разве что соседи, которые и подкармливали его, когда жил в гараже. А курить, несмотря на наставления врачей, он так и не бросил.
Авторы: Анастасия Ильчибаева, Анас Валиуллин