В Башкирии пьяный водитель без прав насмерть сбил пешехода

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Благовещенска, который совершил смертельное ДТП на угнанной машине. Сообщается, что в момент аварии он был пьян, а также у него отсутствовало водительское удостоверение. Об этом рассказали в региональной Прокуратуре.

Трагедия произошла в мае прошлого года. Злоумышленник угнал ГАЗЕЛЬ и сбил мужчину, который шел по обочине. Известно, что подсудимый состоял на учете у врача-нарколога.

В результате наезда отец четверых детей погиб на месте трагедии. Нарушитель оставил ТС и скрылся, но спустя несколько часов вернулся. Свою вину он признал частично.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. пресс-служба Прокуратуры РБ