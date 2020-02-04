В Башкирии пьяный водитель без прав насмерть сбил пешехода

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Благовещенска, который совершил смертельное ДТП на угнанной машине. Сообщается, что в момент аварии он был пьян, а также у него отсутствовало водительское удостоверение. Об этом рассказали в региональной Прокуратуре.
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Трагедия произошла в мае прошлого года. Злоумышленник угнал ГАЗЕЛЬ и сбил мужчину, который шел по обочине. Известно, что подсудимый состоял на учете у врача-нарколога.
В результате наезда отец четверых детей погиб на месте трагедии. Нарушитель оставил ТС и скрылся, но спустя несколько часов вернулся. Свою вину он признал частично.
Фото: Интернет.