Мошенники обманули двоих жителей Башкирии на полмиллиона рублей

В отдел полиции по Октябрьскому поступило сразу два заявления от местных жителей, пострадавших от рук мошенников. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

68-летней пенсионерке позвонил мужчина и представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил ей, что с её карты неизвестные пытались снять денежные средства. Для того, чтобы обезопасить себя, необходимо все свои сбережения положить на номер карты, которую продиктует сотрудник банка. 440 тысяч рублей были переведены на указанный номер счёта, и уже чуть позже женщина поняла, что ее обманули.