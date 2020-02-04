В Башкирии детям-сиротам выделили жилье после вмешательства прокуратуры

В Дюртюлинском районе прокуратура провела проверку по обращениям детей-сирот о нарушении жилищных прав. Согласно законодательству, дети-сироты, которые не имеют собственного жилья, после окончания обучения в учреждениях профессионального образования обеспечиваются жильём за счёт государства. Об этом сообщили в прес-службе ведомства.

10 детей-сирот после окончания обучения состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Администрация района не предоставила им жилые помещения. В итоге они были вынуждены снимать жилье или проживать у знакомых.

Прокуратура потребовала исполнить свои обязанности в судебном порядке. Исковые заявления прокурора были удовлетворены судом. Благодаря принятым мерам 10 сиротам предоставлены благоустроенные квартиры.