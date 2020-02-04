В Башкирии лоб в лоб столкнулись два автомобиля: погибла женщина

В Благовещенском районе Башкирии зарегистрировано ДТП со смертельным исходом. Произошло лобовое столкновение автомобилей Mazda 6 и Lada Granta. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.

Авария произошла на 25 км автодороги Благовещенск-Павловка. За рулем иномарки находился 48-летний местный житель, а отечественной легковушкой управлял 58-летний житель Благовещенска. По предварительным данным, ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

В результате аварии 43-летняя пассажирка "Гранты" получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте трагедии. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

3 февраля на дорогах Башкортостана зарегистрировано 15 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, 16 получили травмы различной степени тяжести. пресс-служба ГИБДД по Башкирии