В Уфе пройдет ярмарка вакансий

Уфимцев приглашают посетить ярмарку вакансий для предприятий сферы «Здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование, финансовая деятельность». Она пройдет в четверг, 6 февраля, по адресу: Уфа, бульвар Ибрагимова, 47/1. Приглашаются все желающие.

Время проведения ярмарки: с 10 до 12 часов.Ее проводит Центр занятости населения города Уфы. Все услуги оказываются бесплатно.

На ярмарке будет предложено множество различных вакансий. Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, информирование о ситуации на рынке труда, компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам сферы занятости.