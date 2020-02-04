В Башкирии пожарные вытащили из горящего дома пятерых детей

Вчера, 3 февраля, поздним вечером в селе Старобалтачево загорелся двухэтажный бревенчатый дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 22:48. На место происшествия незамедлительно направились пожарные.

К счастью, никто не пострадал. Из дома было эвакуировано 10 человек, среди которых 5 детей. В настоящее время дети находятся в соцприюте.

Пожар произошел из-за того, что дети играли со спичками на веранде. Соседи заметили пламя, прибежали в дом и рассказали хозяевам, что их дом горит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.