«Необходимо бросить все силы»: мэрия Уфы выйдет расчищать снег

В республике бушует снегопад и метель. Коммунальные службы не справляются со своей задачей и вовремя не успевают убрать лишний снег. Мэр Уфы Ульфат Мустафин призвал своих коллег взяться за лопаты.
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Сегодня, 4 февраля, мэрия города выйдет на субботник. В связи с режимом ЧС администрация Уфы выйдет на помощь коммунальным службам. Ульфат Мустафин призвал бросить все силы на расчистку территорий.
Также мэр города попросил организовать диалог с различными коммерческими, общественными, учебными организациями. Они сами должны отвечать за чистоту и уборку снега на прилегающих территориях. Ульфат Мустафин отметил, что жалобы уфимцев на снежный апокалипсис не должны быть проигнорированы.
Фото: Интернет.