«Необходимо бросить все силы»: мэрия Уфы выйдет расчищать снег

В республике бушует снегопад и метель. Коммунальные службы не справляются со своей задачей и вовремя не успевают убрать лишний снег. Мэр Уфы Ульфат Мустафин призвал своих коллег взяться за лопаты.

Сегодня, 4 февраля, мэрия города выйдет на субботник. В связи с режимом ЧС администрация Уфы выйдет на помощь коммунальным службам. Ульфат Мустафин призвал бросить все силы на расчистку территорий.

Вы видите, что происходит на улице, какие погодные условия. Сейчас необходимо бросить все силы на расчистку территорий города. Ульфат Мустафин, мэр Уфы

Также мэр города попросил организовать диалог с различными коммерческими, общественными, учебными организациями. Они сами должны отвечать за чистоту и уборку снега на прилегающих территориях. Ульфат Мустафин отметил, что жалобы уфимцев на снежный апокалипсис не должны быть проигнорированы.