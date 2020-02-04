В Уфе было вывезено почти 30 тысяч кубометров снега

Вчера, 3 февраля, в столице Башкирии был введен режим ЧС. Такая мера связана с непогодой: снегопадом, дождём и сильным ветром. На борьбу со стихией брошены все силы.

За сутки из города было вывезено 28 тысяч кубометров снега. В ночь с 3 по 4 февраля на уборку со снегом задействовано 305 единиц техники и 77 сотрудников. На дорогах было использовано 494 тонн противогололедных реагентов.

Также сегодня бороться со снегом вышли представители администрации города — Ульфат Мустафин пригласил коллег на субботник. В Уфу ограничен въезд грузовых машин. Всех автолюбителей просят быть внимательнее и аккуратнее на дорогах, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.