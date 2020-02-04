«Прекратить волну массовой гибели»: в Уфе обсудили резкий рост числа аварий в январе

276 дорожно-транспортных происшествий за январь 2020 года. Аварии унесли жизни 41 человека. Эти цифры были озвучены сегодня во время «Транспортного часа».
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На заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения разговор шел о мерах, которые необходимо предпринять для улучшения обстановки. Значительное количество ДТП, по данным ГИБДД, произошло по причине неудовлетворительных дорожных условий. Это в первую очередь относится к дорогам регионального и межмуниципального значения. По-прежнему одной из самых аварийных остается трасса Уфа-Инзер-Белорецк. Ситуацию в январе в целом усложняли и погодные условия.
Автор: Руслан Батыргареев