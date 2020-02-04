«Прекратить волну массовой гибели»: в Уфе обсудили резкий рост числа аварий в январе

276 дорожно-транспортных происшествий за январь 2020 года. Аварии унесли жизни 41 человека. Эти цифры были озвучены сегодня во время «Транспортного часа».

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На заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения разговор шел о мерах, которые необходимо предпринять для улучшения обстановки. Значительное количество ДТП, по данным ГИБДД, произошло по причине неудовлетворительных дорожных условий. Это в первую очередь относится к дорогам регионального и межмуниципального значения. По-прежнему одной из самых аварийных остается трасса Уфа-Инзер-Белорецк. Ситуацию в январе в целом усложняли и погодные условия.

«Мы с вами 2019 год в части дорожно-транспортных происшествий очень неплохо завершили, благодаря слаженной работе мы сохранили несколько десятков жизней. Но вот начало года, январь – прошел у нас резкий скачок гибели на дорогах. Давайте попытаемся разобраться, в чем причина и какие мы можем предпринять меры, чтобы мы все-таки эту волну массовой гибели людей на дорогах прекратили».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Автор: Руслан Батыргареев