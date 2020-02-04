«Прекратить волну массовой гибели»: в Уфе обсудили резкий рост числа аварий в январе

«Мы с вами 2019 год в части дорожно-транспортных происшествий очень неплохо завершили, благодаря слаженной работе мы сохранили несколько десятков жизней. Но вот начало года, январь – прошел у нас резкий скачок гибели на дорогах. Давайте попытаемся разобраться, в чем причина и какие мы можем предпринять меры, чтобы мы все-таки эту волну массовой гибели людей на дорогах прекратили».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан