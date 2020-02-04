В Уфе водитель иномарки сбил двух пешеходов

3 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки сбил двух пешеходов. Пострадали 67-летняя женщина и 46-летний мужчина.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

51-летний водитель «Фольксваген» двигался по Менделеева. У дома № 149 мужчина начал двигаться задним ходом. Именно в этот момент он сбил двух пешеходов.

67-летняя женщина получила перелом рёбер. Её оперативно госпитализировали. 46-летний мужчина получил незначительные травмы и был отпущен домой после оказания нужной медицинской помощи.

Фото: ГИБДД по РБ.