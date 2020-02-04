В Уфе прошел чемпионат по волейболу на снегу

Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан: «По правилам это очень похоже на пляжный волейбол. Но исключение, что три человека на площадке находятся. Данный вид спорта хорошо всем подходит, так как играть можно на открытом воздухе».