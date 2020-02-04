В Уфе прошел чемпионат по волейболу на снегу

В Уфе прошел чемпионат республики по волейболу на снегу. Сильнейших выявляли как среди мужчин, так и среди женщин. Волейболисты играли по кубковой системе до двух поражений.

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Таким образом, они имели возможность продолжить борьбу даже с одним поражением, а девушки играли между собой. Игроки быстро освоились на площадке, находя плюсы для здоровья.

Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан: «По правилам это очень похоже на пляжный волейбол. Но исключение, что три человека на площадке находятся. Данный вид спорта хорошо всем подходит, так как играть можно на открытом воздухе».

В итоге у мужчин чемпионами республики стали Алексей Дорофеев, Андрей Абрамов, Ильдар Габдуллин. А у девушек золото завоевали Алина Кашапова, Алсу Башарова, Юлия Косенкова. Добавим, что волейбол на снегу может стать олимпийским видом спорта.