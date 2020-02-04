«Это просто немыслимо!»: экс-кандидат на пост главы Башкирии рассказала о покушении на свою грудь

Сания Тимасова — уфимская модель, блогер, директор модельного агентства и бывший претендент на пост главы Башкирии рассказала о вопиющем случае. На своей страничке в социальной сети девушка выложила видео, на котором неизвестный пытается потрогать грудь модели. Блогер поделилась своими мыслями о произошедшем.
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Экс-кандидат гневно отреагировала на наглость незнакомца. Сания написала, что никто в городе не должен подвергаться такой опасности вне зависимости от внешности, места работы и достатка. Также блогер считает, что закон о домашнем насилии обязателен, чтобы каждая женщина была под защитой государства.
Напомним, ранее Сания Тимасова участвовала в благотворительной акции. Модель пригласили рисовать картины собственной грудью, а после выставить шедевры искусства на аукцион. Все вырученные деньги с продажи картин пойдут на организацию большого мероприятия, связанного с привлечением внимания к проблемам и болезням молочной железы.
Видео и фото: sandra_tim