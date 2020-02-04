«Это просто немыслимо!»: экс-кандидат на пост главы Башкирии рассказала о покушении на свою грудь

Сания Тимасова — уфимская модель, блогер, директор модельного агентства и бывший претендент на пост главы Башкирии рассказала о вопиющем случае. На своей страничке в социальной сети девушка выложила видео, на котором неизвестный пытается потрогать грудь модели. Блогер поделилась своими мыслями о произошедшем.

Экс-кандидат гневно отреагировала на наглость незнакомца. Сания написала, что никто в городе не должен подвергаться такой опасности вне зависимости от внешности, места работы и достатка. Также блогер считает, что закон о домашнем насилии обязателен, чтобы каждая женщина была под защитой государства.

Это просто немыслимо! Наши женщины должны быть защищены. Все! Абсолютно все! Сегодня тебя схватили за грудь, а завтра... да даже думать страшно. Все мракобесные суждения должны быть искоренены на корню! Сания Тимасова

Напомним, ранее Сания Тимасова участвовала в благотворительной акции. Модель пригласили рисовать картины собственной грудью, а после выставить шедевры искусства на аукцион. Все вырученные деньги с продажи картин пойдут на организацию большого мероприятия, связанного с привлечением внимания к проблемам и болезням молочной железы.