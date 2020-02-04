В Уфе самолет с 180 пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы

Сегодня около восьми часов утра один из самолётов авиакомпании «Победа» должен был совершить перелёт в Москву. Однако самолёт выкатился за пределы взлётной полосы со всеми пассажирами и экипажем. Сообщается, что на борту в момент происшествия находилось 183 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолёт пытался развернуться на торце взлётно-посадочной полосы. Но правой стойкой шасси случайно выкатился за пределы ИВПП прямо перед стартом. Судну удалось отбуксировать к месту стоянки с помощью сотрудников аэропорта.

Пассажиров оперативно высадили, рейс был задержан и должен совершить отправку в 12:30 по местному времени. Сам аэропорт работает в штатном режиме и происшествие никак не повлияло на другие рейсы. Одна из пассажиров выложила в социальной сети видео с места происшествия.

Фото: Интернет.