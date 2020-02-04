«Не должна быть банальной парковкой»: Радий Хабиров рассказал, как будет выглядеть Советская площадь после ремонта

В Уфе будет преображена Советская площадь. Сейчас исторически важная территория просто заставлена машинами. Радий Хабиров поделился, как будет выглядеть площадь после ремонта.

Глава республики возмутился, что площадь, с которой ушли на фронт конники гвардейской шаймуратовской дивизии, сейчас является «банальной парковкой». Это исторически важный центр города, поэтому к концу этого года площадь будет преображена. Проект выглядит масштабным.

Устраним несправедливость. Всем известная и всеми любимая Советская площадь не должна быть банальной парковкой. Радий Хабиров, Глава Башкирии

В центре площади будет установлен памятник генералу Шаймуратову. А перед ним будут установлены поющие, красочные фонтаны, скамейки, а рядом аллеи. К 2021 году планируется также реконструировать фасады прилегающих зданий.

Видео: khabirovradii