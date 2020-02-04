Депутаты Башкирии поддержали введение штрафов за нарушение тишины

Госдумой был предложен законопроект о введении штрафов за нарушение тишины. Если покой жителей будет нарушен с 23:00 до 7:00, то нарушителям придётся выплачивать денежный штраф. Депутаты Башкирии поддержали инициативу.

С 2011 по всей стране действует закон, который запрещает нарушать тишину с 23:00 до 7:00 по будням и с 23:00 до 9:00 по выходным. По новому закону за нарушение тишины будет взиматься денежный штраф от 5 до 150 тысяч рублей. Для физических лиц размер штрафа будет варьироваться от 5 до 50 тысяч, для юридических — от 50 до 150 тысяч.