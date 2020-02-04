Стало известно, чем «Магнит» будет заменять китайскую продукцию

Сеть магазинов "Магнит" отказалась от импорта китайской продукции в связи с распространением коронавируса. Также данное действие объясняется и усложнением логистики. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Карпов Андрей сказал, что не стоит переживать из-за нехватки овощной и фруктовой продукции на российском рынке.

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По мнению эксперта, продукцию из Поднебесной можно заменить поставками из Африки и Турции. "Магнит" не останется в убытке. Также специалист предположил, что поставки из Китая в близлежащие регионы могут стать затруднительными. В первую очередь подразумевается Дальний Восток.

По сведениям "Магнита", перец, мандарины, помидоры, помело и виноград в 2019 году достигали 3 % оборота овощной и фруктовой продукции компании. С 2020 года компания доставляет эти товары из Турции, Марокко и Израиля. Также была увеличена закупка отечественных овощей.

Для них это гораздо большая проблема, поскольку в случае с ними это было самое короткое логистическое плечо. У них нет крупных федеральных сетей, которые могли бы задействовать свою логистику и доставлять продукцию из Центральной части России

Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла