Стало известно, чем «Магнит» будет заменять китайскую продукцию

Сеть магазинов "Магнит" отказалась от импорта китайской продукции в связи с распространением коронавируса. Также данное действие объясняется и усложнением логистики. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Карпов Андрей сказал, что не стоит переживать из-за нехватки овощной и фруктовой продукции на российском рынке.

По мнению эксперта, продукцию из Поднебесной можно заменить поставками из Африки и Турции. "Магнит" не останется в убытке. Также специалист предположил, что поставки из Китая в близлежащие регионы могут стать затруднительными. В первую очередь подразумевается Дальний Восток.

По сведениям "Магнита", перец, мандарины, помидоры, помело и виноград в 2019 году достигали 3 % оборота овощной и фруктовой продукции компании. С 2020 года компания доставляет эти товары из Турции, Марокко и Израиля. Также была увеличена закупка отечественных овощей.