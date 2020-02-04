В Уфе два школьника попали под колёса кроссовера

ДТП произошло вчера, 3 февраля, на улице Российская. Под колёса китайского автомобиля попали два мальчика 14 и 15 лет. Водитель автомобиля «Лифан Майвей» не уступил дорогу школьникам.

Два мальчика переходили дорогу на «зелёный». Однако водитель решил не пропускать школьников и не остановился. Оба мальчика попали под колёса автомобиля с различными травмами.

14-летний подросток был доставлен в больницу. 15-летнего мальчика внимательно осмотрели врачи и по результатам осмотра отпустили домой. 67-летний водитель оказал школьникам необходимую помощь, однако всё равно уехал с места происшествия, что является серьёзным преступлением.