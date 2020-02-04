В Уфе на улицах подключают «умные остановки»

Летом-осенью 2019 года по всей Уфе были смонтированы «умные остановки». На каждой остановке есть электронное табло с расписанием и временем прибытия транспорта, камера видеонаблюдения, Wi-Fi роутер, USB-порты, а также громкоговоритель и «тревожная кнопка». «Умные остановки» постепенно начинают вводить в эксплуатацию.

Всего было установлено 106 павильонов. Остановки подобного типа можно заметить от Телецентра до ДК УМПО. На данный момент работают несколько «умных остановок» по чётной стороне проспекта Октября.

С подключением остановок возникли технические проблемы, которые были связаны с настройкой инженерных сетей. Поэтому до этого момента работала только одна остановка у Гостиного двора. По мере решения проблемы, в работу будут вводиться и оставшиеся остановки.