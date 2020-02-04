В Уфе на 24 часа задержали рейс самолета, выкатившегося за пределы взлетной полосы

Сегодня около восьми часов утра в аэропорту «Уфа» самолёт авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётной полосы. В момент происшествия на борту находились 183 пассажира и 6 членов экипажа. Самолёт должен был совершить рейс из Уфы в Москву.

Информационное агентство «Башинформ» передаёт, что рейс задерживается на 24 часа и 55 минут. Изначально пассажиры должны были отправиться в пункт назначения через два часа после происшествия. Однако после аэропорт перенёс вылет ещё на два с половиной часа.

По последней информации, вылет состоится 5 февраля в 8:05. Всем желающим были предоставлены прохладительные напитки. В скором времени будет организовано горячее питание и заселение ожидающих в гостиницу.