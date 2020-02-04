В Уфе два года будет перекрыта одна из улиц города

В Кировском районе на два года будет перекрыта улица. Ограничение движения произойдет на улице Красноярская. Такая мера связана со строительством дома.

На улице будет построен жилой дом «со встроено-пристроенными помещениями». Ограничение движения транспорта будет начинаться от дома № 40 до дома № 30. На перекрытом участке будет построено трёхсекционное здание.

Постройка будет занимать площадь, ограниченную шестью улицами такими, как Мингажева, Чернышевкого, Ветошникова, Кирова, Айской и проспектом Салавата Юлаева. Ограничение снимут 31 декабря 2021 года. В администрации Уфы попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам.