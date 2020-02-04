Появилось видео последних минут жизни убитого педофила из Уфы

В Сети появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни уфимского педофила. Его убил В Сети появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни уфимского педофила. Его убил житель столицы Владимир С. По его словам, он спасал маленьких мальчиков от изнасилования. . По его словам, он спасал маленьких мальчиков от изнасилования.

Убийство педофила в Уфе прогремело на всю страну накануне. Близкие и родственники Владимира С. бросили клич о помощи в интернете. Они рассказали о том, что их друг может отправиться за решетку на 15 лет за убийство педофила, который намеревался изнасиловать подростков.

На кадрах видно, как избитый мужчина из последних сил общается с полицией. Рядом с ним на животе в наручниках лежит Владимир. От полученных травм извращенец скончался в карете «скорой помощи».

Напомним, вчера, 3 февраля, Владимиру С. Напомним, вчера, 3 февраля, Владимиру С. суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста. Для всех его близких это стало поводом для радости: из зала суда мужчину https://bash.news/news/115351_zhena_zhitelya_ufy_ubivshego_pedofila_ya_polnostyu_za_nego (встречали аплодисментами). меру пресечения в виде домашнего ареста. Для всех его близких это стало поводом для радости: из зала суда мужчину Напомним, вчера, 3 февраля, Владимиру С. https://bash.news/news/115331_v_ufe_muzhchinu_kotoryj_ubil_pedofila_ostavili_pod_domashnim_arestom (суд назначил) меру пресечения в виде домашнего ареста. Для всех его близких это стало поводом для радости: из зала суда мужчину встречали аплодисментами. .