В школах Уфы родителей просят подписать разрешение на обыск детей

В социальные сети попал образец согласия на обыск школьников. Как оказалось, такие бланки раздают родителям и законным представителям детей столичных школ. Предлагаемая мера защиты учеников вызвала бурю обсуждения у пользователей сети.

Не так давно в одной из школ города произошёл вопиющий случай: девочка ударила ножом свою одноклассницу прямо на уроке. После происшествия администрация города дала наказ усилить меры по обеспечению безопасности в школах. Некоторые учебные учреждения решили проводить осмотр личных вещей школьников для обнаружения запрещённых предметов — ножей, сигарет и других табачных изделий, газовых баллончиков.

Родители с возмущением отреагировали на такие меры безопасности, посчитав, что это унижение достоинства. Также комментаторы отметили, что «шмон» никак не поможет остановить человека, если тот правда захочет пронести в школу ружьё. Однако многие родители поддержали введение осмотра личных вещей, объяснив, что никто не будет трогать самих ребят, осматривать будут только рюкзаки и сумки.

Мэрия Уфы отреагировала на недовольства. Администрация города объяснила, что данные меры — личная инициатива конкретных школ, и все бланки будут аннулированы.