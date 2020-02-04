Жительница Башкирии напала на мужа с ножом

Кровавая ссора произошла в городе Стерлитамак. В местную больницу был срочно доставлен 39-летний местный житель с ранением в груди. Оказалось, что на мужчину напала его 48-летняя жена.

Следствие выяснило, что супруги проводили вечер вместе. Они распивали спиртные напитки, говорили о прошлом, женщина вспомнила все обиды, что не смогла простить мужу. В чувствах она схватила нож и ударила мужчину в грудь.

К счастью, в квартире находился родственник супругов, который и вызвал скорую помощь. Жизнь раненного мужчины удалось спасти. С места происшествия изъят нож, а женщина добровольно призналась в содеянном.