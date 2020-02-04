«Должно пройти 9 месяцев»: в Башкирии всплеск рождаемости ожидают с 2021 года

Со следующего года в Башкортостане ожидается повышение рождаемости. Прежний негативный тренд помогут переломить принятые меры. Это обсуждали сегодня на совещании в Правительстве, которое провел первый вице-премьер Андрей Назаров.

В 2019 году зафиксировано рождение 42-х тысяч детей. В предыдущие годы показатель составлял около 50 тысяч. Таким образом снижение составило более 10 процентов. Напомним, согласно «сентябрьскому указу» Радия Хабирова численность населения должна прирасти в Башкортостане до 4 миллионов 100 тысяч человек. Утвержденная сегодня дорожная карта состоит из разделов «Здоровье», «Миграция», «Инфраструктура» и «Информационная работа».

«Давайте утвердим дорожную карту, утвердим распоряжение правительства и таким образом дадим возможность двигаться в таком направлении нашим коллегам, которые за это отвечают. Здесь все мероприятия важны, здесь точно кашу маслом не испортишь. Задача – чтобы они не просто для галочки проходили, а с максимальной эффективностью и тщательностью». Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан

«Мы должны с вами понимать, чтобы ребенок родился, должно пройти девять месяцев. Мы активно заговорили об этом с начала года. При некоторых погрешностях мы понимаем, что в следующие декабрь или январь должен быть рост рождаемости с учетом этих мер». Ленара Иванова, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр семьи, труда и социальной защиты населения

Также на совещании обсуждались беспрецедентные меры в Республиканской адресной инвестиционной программе, которую также приняли члены кабинета министров. РАИП включает 297 объектов. По данным регионального Минэкономразвития принято более 1200 обращений от муниципалитетов.

«В настоящий момент на трехлетний период она составляет 65,5 млрд рублей. Это беспрецедентное увеличение. В 2017 году это было 10 млрд, 2018 году – 13,2 млрд. 2019 год мы закрыли на планке 20 млрд рублей. И вот уже на 2024 год мы приняли 24 млрд рублей». Рустам Муратов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной политики

На заседании рассмотрели проблему нехватки сельских учителей. Министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин рассказал о предоставлении единовременных компенсационных выплат учителям, переехавшим на работу в деревню, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек. Также предполагается, что удастся вернуть в школы учителей, которые были вынуждены уволиться при реорганизации образовательных учреждений.

«Мы сейчас ведем подсчеты. В общей сложности закрылось достаточно много школ, если мы говорили о более трех тысячах объектах в конце нулевых, сейчас мы имеем около двух тысяч таких объектов. Примерно понимаем, о каких цифрах идет речь. Сельские малокомплектные школы закрывались в силу отсутствия детей, в силу переезда родителей со своими ребятишками в более крупные населенные пункты». Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан