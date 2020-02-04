В Уфе на Турнир пяти наций прилетела юниорская сборная России

Сегодня в Уфу прилетела юниорская сборная России, которая примет участие в Турнире пяти наций. Соревнования среди команд до 17 лет стартуют завтра, 5 февраля, на главной ледовой площадке республики. Сегодня стал известен окончательный состав россиян.

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В заявку на уфимский турнир вошли представители 15 хоккейных клубов. Максимальное количество – по три игрока. В состав сборной делегировали СКА (Санкт-Петербург) и уфимский «Салават Юлаев». Это вратарь Семен Вязовой, защитник Динис Кадыров и форвард Никита Скоропад. Уже сегодня вечером у россиян предстоит тренировка на арене, а завтра состоится первый поединок с командой Швеции.

Александр Фигурин, капитан юниорской сборной России по хоккею: «Приехали с боевым настроением только побеждать, команда полностью готова, прошли тяжелый сбор, будем бороться. – Что знаете о соперниках? – Со всеми встречались, все серьезные соперники. Чехи, финны, шведы, особенно американцы очень сильные. Будем стараться бороться».