В Уфе на Турнир пяти наций прилетела юниорская сборная России

Сегодня в Уфу прилетела юниорская сборная России, которая примет участие в Турнире пяти наций. Соревнования среди команд до 17 лет стартуют завтра, 5 февраля, на главной ледовой площадке республики. Сегодня стал известен окончательный состав россиян.

В заявку на уфимский турнир вошли представители 15 хоккейных клубов. Максимальное количество – по три игрока. В состав сборной делегировали СКА (Санкт-Петербург) и уфимский «Салават Юлаев». Это вратарь Семен Вязовой, защитник Динис Кадыров и форвард Никита Скоропад. Уже сегодня вечером у россиян предстоит тренировка на арене, а завтра состоится первый поединок с командой Швеции.