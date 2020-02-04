В Башкирии пятеро друзей похищали людей «за долги»

В Стерлитамаке была задержана компания друзей, которые похищали людей «за долги». История началась с неудачной продажи автомобиля. А закончилась уголовным делом в отношении трёх участников событий.

Как выяснило следствие, 32-летний работник автосервиса выкупил у товарища машину, пообещав расплатиться позже. Хозяин машины сообщил, что теперь покупатель должен деньги его 36-летнему другу, который ждать оплату не собирался и забрал старую «четырнадцатую», которая принадлежала 32-летнему мужчине. Но с «четырнадцатой» сняли все ценные детали, и 36-летний мужчина обвинил в этом 32-летнего покупателя, сообщив, что тот должен ему ещё 75 тысяч.

От 36-летнего жителя Стерлитамака начали поступать угрозы, преследования, пока он с товарищами насильно не увёз 32-летнего мужчину в неизвестную квартиру. Целые сутки мужчину держали взаперти, пока тому не удалось связаться с родственниками и сообщить о своём местоположении. Близкие мужчины вызвали полицию, 32-летний похищенный и ещё один 33-летний уроженец Тульской области, которого удерживали в той же квартире «за долги», были выпущены, а трое сообщников в похищении взяты под стражу.