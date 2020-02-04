«Они меня как-то разговорили»: в Уфе мошенники обманули пенсионеров на 100 тысяч

В Уфе пенсионеры вместо своих сбережений обнаружили фальшивые купюры. Подмену пожилые люди заметили после недавнего визита незнакомцев. Деньги откладывали несколько лет, во многом себе отказывали, а аферисты заполучили эту сумму всего за полчаса.

– Он спросил: а что вы с палочкой ходите? Я говорю: у меня очень больные ноги. Муж у меня уже два года как ослеп.

Но что такое сострадание собеседник, видимо, не знал. Беспомощность лишь подстегнула мошенников. Аферисты забрали все деньги, что копили пенсионеры, а точнее совершили неравноценный обмен.

«Мы сделали подарок внуку, он и обнаружил две фальшивые купюры по пять тысяч. Позвонил и сказал, что я ему подарила фальшивые деньги». Лариса Денисова, потерпевшая

Подозрения пали на недавних гостей. Накануне в квартиру пенсионеров постучались якобы из газовой службы. В тот день пожилая женщина осталась ненадолго одна. За порогом стояли мужчина и женщина. Молодые люди быстро разговорили пенсионерку. Пока гостья на кухне общалась с хозяйкой квартиры, мужчина обыскивал комнату. Найдя сбережения супругов, он забрал деньги и поменял их на фальшивки. Вместо накопленных 100 тысяч, в конверте оказались 180 купюр банка приколов.

«Удивительно то, что фальшивые деньги – двухтысячные – очень бледные. Я сама не очень разговорчивая, но они меня как-то разговорили. И про одно спрашивали, и про другое». Лариса Денисова, потерпевшая

Отличить настоящие банкноты от фальшивок можно. Но пенсионерка и подумать не могла, что кто-то решится их обмануть.

«Полиция напоминает, что не следует открывать дверь незнакомцам, а тем более впускать их в жилье. Если незнакомцы представляются сотрудниками какой-либо службы, то нужно попросить их предъявить служебное удостоверение». Анна Солнцева, сотрудник пресс-службы Управления МВД по Республике Башкортостан

Такие мошенники – хорошие психологи, говорят полицейские. Своими жертвами выбирают чаще пенсионеров. Пожилые люди доверчивы и надеются на порядочность окружающих. Но после такого визита Денисовы решили больше не впускать в дом непрошенных гостей.