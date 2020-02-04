«Это просто невыносимо»: в Уфе 80-летняя пенсионерка может остаться на улице

В Уфе суд обязал пожилую женщину снести свой дом. 80-летняя пенсионерка борется за родные стены, но каждое судебное заседание всё сильнее подрывает её здоровье. Почему купленный участок перешёл в муниципальную собственность и кто виноват в сложившейся ситуации?

Объяснить, почему 80-летнюю пенсионерку выгоняют на улицу, попытался её сын. Сейчас мужчина забрал маму жить к себе домой. От переживаний пожилая женщина перенесла инсульт. Теперь Нелли Фёдоровна с трудом передвигается из комнаты в комнату. О том, чтобы выйти на улицу, не может быть и речи.

«И до того мне больно, что в войну я жила в погребе, а теперь под старость лет, когда я немощная и уже вся больная, мне приходится жить на улице. Осталась я без жилья, а это у меня было одно единственное жильё. Вот этот домик». Нелли Кусова

Эта история началась в 2006 году. Тогда пенсионерка решила приобрести землю в Кировском районе Уфы. Предыдущий собственник участка получил его от администрации города. Пока оформлял документы, решил продать его. Заключив с мужчиной договор, Нелли Фёдоровна перевела деньги. Но оформить документы до конца стороны не успели – с продавцом произошёл несчастный случай. Участок вновь перешел в муниципальную собственность.

«Кировский районный суд принят решение не в нашу пользу. Верховный – тоже не в нашу пользу. Затем в суд подавала бывшая собственница этого земельного участка, на которое отказал оформить. Она подавала в суд, чтобы на себя оформить. Ей тоже отказали». Олег Смирнов, сын Нелли Кусовой

После всех отказов пенсионерка с сыном решили оставить всё как есть. Теперь понимают: это оказалось большой ошибкой. Суд обязал их снести дом.

«Им этот участок был предоставлен прежнем пользователем. Человек, который умер и не успел оформить всё это по договору аренды на построение жилого дома. После этого они обращались даже в администрацию с просьбой предоставить на аукционе право аренды на земельный участок. Но администрация им отказала». Валерий Шарипов, юрист

По словам юриста, после отказа женщине следовало обжаловать решение администрации, при этом указав на то, что было формальное разрешение и договор не прекратил своего действия. Уже затем как правопреемнице продлить срок его действия и переоформить на своё имя. Незаконность постройки Нелли Фёдоровна признаёт. Она с сыном пыталась решить проблему и другим способом.

«Вместо сноса данного помещения оплатить кадастровую стоимость 950 тысяч рублей второй раз, ведь одному собственнику заплатили. Готовы заплатить и за аренду данного участка. За все 12 лет, которые она живёт». Олег Смирнов, сын Нелли Кусовой

Сын пожилой женщины беспокоится, что снос единственного жилья может вновь ударить по здоровью матери. Уже сейчас пенсионерка едва держит себя в руках и признаётся, что представить себе дальнейшую жизнь без родных стен и своего любимого огорода она не в состоянии.