«Это просто невыносимо»: в Уфе 80-летняя пенсионерка может остаться на улице

В Уфе суд обязал пожилую женщину снести свой дом. 80-летняя пенсионерка борется за родные стены, но каждое судебное заседание всё сильнее подрывает её здоровье. Почему купленный участок перешёл в муниципальную собственность и кто виноват в сложившейся ситуации?
горячие новости
Объяснить, почему 80-летнюю пенсионерку выгоняют на улицу, попытался её сын. Сейчас мужчина забрал маму жить к себе домой. От переживаний пожилая женщина перенесла инсульт. Теперь Нелли Фёдоровна с трудом передвигается из комнаты в комнату. О том, чтобы выйти на улицу, не может быть и речи.
Эта история началась в 2006 году. Тогда пенсионерка решила приобрести землю в Кировском районе Уфы. Предыдущий собственник участка получил его от администрации города. Пока оформлял документы, решил продать его. Заключив с мужчиной договор, Нелли Фёдоровна перевела деньги. Но оформить документы до конца стороны не успели – с продавцом произошёл несчастный случай. Участок вновь перешел в муниципальную собственность.
После всех отказов пенсионерка с сыном решили оставить всё как есть. Теперь понимают: это оказалось большой ошибкой. Суд обязал их снести дом.
По словам юриста, после отказа женщине следовало обжаловать решение администрации, при этом указав на то, что было формальное разрешение и договор не прекратил своего действия. Уже затем как правопреемнице продлить срок его действия и переоформить на своё имя. Незаконность постройки Нелли Фёдоровна признаёт. Она с сыном пыталась решить проблему и другим способом.
Сын пожилой женщины беспокоится, что снос единственного жилья может вновь ударить по здоровью матери. Уже сейчас пенсионерка едва держит себя в руках и признаётся, что представить себе дальнейшую жизнь без родных стен и своего любимого огорода она не в состоянии.
Автор: Айгуль Хатыпова