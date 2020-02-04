В Уфе молодую девушку сбили на пешеходном переходе

Сегодня около девяти часов утра произошло серьёзное транспортное происшествие. На улице Менделеева сбили 21-летнюю уфимку. Медики оценили состояние девушки как тяжёлое.

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Как сообщает 36-летний водитель, он двигался за рулем «Шкоды» на разрешающий сигнал светофора. Именно в этот момент молодая девушка выбежала на дорогу из-за другой машины. Водитель не успел затормозить, и произошло столкновение.

21-летнюю девушку срочно госпитализировали. Врачи сообщили, что уфимка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Точные причины случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Фото: bash.dtp