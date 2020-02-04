В Башкирии предложили снизить налоговую ставку для некоторых бизнесменов

Бизнес-омбудсмен Башкортостана Флюр Асадуллин направил в региональный парламент предложения по снижению налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения. Об этом телеканалу БСТ сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей. Как пояснил автор инициативы, с начала года значительно увеличилась нагрузка на бизнес по продаже лекарств и обуви.

С 1 января они утратили право на применение ЕНВД. Нагрузка вырастет в 10 раз. Под угрозой закрытия оказались небольшие аптеки и продавцы обуви в розницу.

Флюр Асадуллин предлагает установить для предпринимателей, которые работают в области информационных технологий, а также занимаются продажей лекарств и обуви, налоговые ставки в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы. Для остальных субъектов МСП – 2%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.