В странах Евразийского экономического союза изменились правила провоза денег

Новые правила провоза денег начали действовать в странах Евразийского экономического союза – России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба. Физлица обязали декларировать наличные, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, и подтверждать их происхождение при пересечении границы.