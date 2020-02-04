В странах Евразийского экономического союза изменились правила провоза денег

Новые правила провоза денег начали действовать в странах Евразийского экономического союза – России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба. Физлица обязали декларировать наличные, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, и подтверждать их происхождение при пересечении границы.
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Отмечается, что это требование также касается чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которые можно обналичить. Для подтверждения происхождения денежных средств гражданам нужно будет предоставить банковские документы либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок.
Автор: Екатерина Тимиряева