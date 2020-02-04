В Башкирии охотники два дня догоняли стаю волков на лыжах

В Башкирии в Балтачевском районе охотники несколько дней подряд охотились за стаей волков. Хищники периодически нападали на телят в местной деревне. В конце концов терпение сельчан лопнуло, и мужчины вышли на тропу войны.
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Хотя в данном случае лучше сказать, что это лыжня, а не тропа. Сельчанам пришлось вооружиться не только ружьями и терпением, но и лыжами. Мужчины несколько дней шли по ускользающему волчьему следу, пока не наткнулись на четвероногих преступников.
Все началось в конце осени. Тогда представитель местной фермы Ренат Гарипов рассказал о том, как ему удалось угнать волков от хозяйства с помощью своей машины. Однако уже 4 хищника вскоре вернулись в село Кизган Бураевского района. Там на животных наткнулись местные дорожники.
Местные жители говорят, что волки преодолели сотни километров, чтобы появиться здесь. В первую очередь, конечно же, их привлекает возможность прокормить себя. Волки в сутки съедают до 10 килограммов мяса - не трудно подсчитать, сколько мяса нужно целой стае.
Недавно волки добрались до Староуразеевской молочной фермы. Жертвами волком стали беззащитные коровы. Тогда охотники и решили выйти на след убийц.
Галяутдинов вместе с товарищами несколько дней выслеживал животных в лесу. Итогом охоты стали четыре волчьих туши, каждая весом примерно в центнер. При этом как минимум два хищника все-таки смогли скрыться в лесу рядом с деревней Старое Янбаево.
Местные жители уже поблагодарили охотников за проделанную работу, ведь они спасли не только поголовье скота, но и кошелек сельчан: каждая корова стоит в среднем от 30 до 40 тысяч рублей.
Тем временем жителей Башкирии уже почти неделю пугают в WhatsApp сообщениями о нашествии волков на Башкирию. Ранее мы уже писали об Тем временем жителей Башкирии уже почти неделю пугают в WhatsApp сообщениями о нашествии волков на Башкирию. Ранее мы уже писали об этой истории. Редакция bash.news выяснила - поводов для паники нет, такие рассылки неизвестные шутники делают по всей России и даже Казахстану, никаких реальных подтверждений это информации нет. . Редакция bash.news выяснила - поводов для паники нет, такие рассылки неизвестные шутники делают по всей России и даже Казахстану, никаких реальных подтверждений это информации нет.