В Башкирии охотники два дня догоняли стаю волков на лыжах

В Башкирии в Балтачевском районе охотники несколько дней подряд охотились за стаей волков. Хищники периодически нападали на телят в местной деревне. В конце концов терпение сельчан лопнуло, и мужчины вышли на тропу войны.

Хотя в данном случае лучше сказать, что это лыжня, а не тропа. Сельчанам пришлось вооружиться не только ружьями и терпением, но и лыжами. Мужчины несколько дней шли по ускользающему волчьему следу, пока не наткнулись на четвероногих преступников.

Все началось в конце осени. Тогда представитель местной фермы Ренат Гарипов рассказал о том, как ему удалось угнать волков от хозяйства с помощью своей машины. Однако уже 4 хищника вскоре вернулись в село Кизган Бураевского района. Там на животных наткнулись местные дорожники.

Местные жители говорят, что волки преодолели сотни километров, чтобы появиться здесь. В первую очередь, конечно же, их привлекает возможность прокормить себя. Волки в сутки съедают до 10 килограммов мяса - не трудно подсчитать, сколько мяса нужно целой стае.

Недавно волки добрались до Староуразеевской молочной фермы. Жертвами волком стали беззащитные коровы. Тогда охотники и решили выйти на след убийц.

Охота за волком - дело непростое, опасное. Поэтому охотиться на таких хищников лучше коллективно. Фарис Галяутдинов, охотник

Галяутдинов вместе с товарищами несколько дней выслеживал животных в лесу. Итогом охоты стали четыре волчьих туши, каждая весом примерно в центнер. При этом как минимум два хищника все-таки смогли скрыться в лесу рядом с деревней Старое Янбаево.

Местные жители уже поблагодарили охотников за проделанную работу, ведь они спасли не только поголовье скота, но и кошелек сельчан: каждая корова стоит в среднем от 30 до 40 тысяч рублей.