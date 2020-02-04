В Уфе подвал дома затопило каловыми массами

Жители одного из домов по улице Российской бросают возмущенный клич. Подвал их дома затопило фекалиями. Уфимцы говорят, что такая ситуация происходит не первый раз.

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В социальных сетях жители дома № 50 по улице Российской поделились фотографиями своего подвала. В подвальном помещении весь пол покрыт неприятной, тёмной жидкостью с каловыми массами. По полу невозможно пройти, так как затоплен весь подвал.

В своей беде жители дома обвиняют ЖЭУ № 23, которые не могут привести в порядок систему канализации. В квартирах стоит постоянный неприятный запах и летает куча мелких насекомых. Такая ситуация продолжается уже год, но ЖЭУ избавляется только от «симптомов» проблемы, не решая её полностью.

Фото: Соцсети.