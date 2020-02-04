В Уфе фирма задолжала 96 сотрудникам около 12 млн рублей зарплаты

В Прокуратуру Уфы по факту невыплаты заработной платы обратились работники ООО «Строительный Трест «Метако»». В связи с обращением ведомство провело проверку. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Установлено, что работодателем допущена задержка выплаты заработной платы с января по ноябрь 2018 года. Сумма задолженности составила более 12 млн рублей. Данное деяние является нарушением Трудового кодекса РФ.

В отношении руководства возбуждено дело. Обвиняемый признал свою вину. Вскоре уголовное дело направят в суд для рассмотрения.