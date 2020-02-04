Заснеженные дворы и ДТП: в Башкирии продолжаются сильные снегопады

За прошедшие сутки на дорогах республики произошло 15 аварий. Один человек погиб, 16 получили травмы. Крупная авария произошла на перекрестке в сторону «Миловского парка».

Столкнулись большегрузы. О состоянии водителей пока ничего не известно. По прогнозам синоптиков, завтра вечером в республике снова ожидается снегопад. Ночью в очистке городских территорий было задействовано 305 единиц техники. В среднем каждое коммунальное учреждение города совершало по 200 рейсов на снежные полигоны.

Во второй половине недели начнёт холодать, к выходным температура опустится до -9…-11 градусов. Также жители республики могут обратиться по телефону горячей линии Госкомитета по жилищному и строительному надзору и сообщить об управляющих компаниях, которые забывают убирать снег. Обращаться можете по номеру: 8-937-845-28-42.