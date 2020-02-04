В Уфе с поличным пойманы похитители топлива из газовоза

В Уфе правоохранители с поличным поймали злоумышленников, ворующих топливо из автоцистерн – спецоперация прошла ночью на трассе недалеко от города. Как оказалось, водитель газовоза был в сговоре с похитителями. Схема, по которой действовали предполагаемые мошенники, предельно проста, но вот на одной детали они прокололись.

Нехитрого набора инструментов было вполне достаточно для реализации серой схемы. Топливо сливали с автоцистерны по дороге к газозаправочным станциям. Мошенников поймали с поличным прямо во время перекачки. Ночью на неосвещенной трассе они явно не ожидали появления полицейских.

Выйти на злоумышленников владельцам топлива помог GPS-трекер. На карте в режиме реального времени отображается весь путь газовоза. Но вот на подъезде к городу водитель совершил продолжительную остановку, не положенную по уставу. Заподозрив неладное, диспетчеры вызвали правоохранителей.

«Материалы от сотрудников ГИБДД переданы в территориальные подразделения полиции города Уфы. Здесь следователи в настоящее время проводят необходимую проверку для принятия процессуального решения». Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан

В цистерне было 16 тонн сжиженного газа. Злоумышленники перекачали около 5%. Не так много, но, по словам владельцев сети газозаправочных станций, подобные махинации случаются далеко не в первый раз и не с одной цистерны. Убытки немаленькие, а вот кто-то, наоборот, неплохо наживается на этом.

«Владельцы тех несанкционированных заправок, которые идут черным путем. Покупают емкости, колонки, не ставя их на учет в Ростехнадзор, не получая соответствующей документации, осуществляют торговлю». Олег Шакиров, управляющий сети газовых заправок

Реестра нелегальных заправок нет, но, по примерным подсчетам, только по Уфе их около 15, а по региону – не менее 80.

Спрос на контрабандное топливо немаленький, ведь оно дешевле официального. А учитывая нарастающую популярность газомоторных двигателей, растет и количество теневых заправок, которые, как правило, не отмечены на карте.

Узнать, откуда берется топливо здесь и есть ли хоть какой-то сертификат качества или лицензия на работу, нам не удалось. При этом тропа к заправке не зарастает.

«Здесь рядом нет неофициальных заправок. То есть мне надо ехать в промзону или Затон. Зачем мне это надо, когда я здесь могу заправиться». Игорь Сафронов, водитель

Расчет участников серой схемы при краже топлива был прост: часть похищенного объема они рассчитывали списать на естественные потери при перевозке. Куда именно поставляли краденный газ и много ли подобных эпизодов за их плечами, правоохранителям еще предстоит выяснить.