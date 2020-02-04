В Уфе из передвижной ТВ-станции сделали лабораторию дорожной экспертизы

В Уфе появилась первая в России выездная дорожная лаборатория, которая будет брать пробы до укладки асфальта. Ее сделали из старой передвижной телевизионной станции «Магнолия». Теперь специалисты Центра дорожной экспертизы будут снимать пробы и проверять качество дорожного покрытия прямо на объекте.

Точная передача и гол. Теперь это уже архивные кадры хоккейного клуба «Салават Юлаев». Запись матча тогда еще в старом Дворце спорта появилась благодаря передвижной телевизионной станции «Магнолия». Через нее транслировали не только хоккей. Машина была оснащена 6 камерами, осветительной и звукозаписывающей аппаратурой. Через эту ПТС записывали все, что позже стало золотым фондом башкирского телевидения.

Передвижная телевизионная станция завершила свою работу в 2007 году. Спустя 10 лет ее продали, и у ПТС появилась новая жизнь. Теперь это передвижная лаборатория, которая будет проверять физико-механические свойства дорожно-строительных материалов.

Теперь здесь нет телевизионных камер и режиссерского пульта. Но передвижной комплекс по-прежнему будет снимать, правда, не редкие кадры крупных событий, а пробы на качество дорожного покрытия. Новые владельцы сделали капитальный ремонт. После преображения в ПТС стоят современные измерительные приборы. Оборудование покупали за рубежом. Асфальтобетонную смесь будут проверять на водонасыщение, плотность, все параметры должны соответствовать ГОСТу.

Это первая в России передвижная лаборатория, которая до укладки асфальта проверяет его физико-механические свойства. А значит, дороги станут еще качественнее. Уже через три дня мобильная станция выезжает на крупный объект, где специалисты возьмут первые пробы.