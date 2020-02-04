«Это мой город!»: в Башкирии изобретатель собрал внедорожник для уборки снега

Пока уфимские коммунальщики еле справляются со снегопадом, их туймазинские коллеги получили серьезное подкрепление. На помощь ЖКХ пришел местный изобретатель. Мужчина оборудовал собственный внедорожник под еще одну единицу спецтехники.

Когда-то Валерий Владимирович занимался благоустройством всего города. Это еще будучи чиновником в местной администрации. С выходом на пенсию площадь ответственности сократилась до одного квартала. Да и то в виде хобби. А что? Коммунальщики не против, а соседи просто в восторге.

Это мой город. Чистота и порядок должны быть. Не успевают, бывает, почистить, а снега много. – Коммунальщики не обижаются, что хлеб отнимаете? – Нет. Какой уж там хлеб. Валерий Фомичев, изобретатель

Кстати, ковш для внедорожника – это собственная разработка Валерия Фомичева. Туймазинский изобретатель не просто чистит от снега улицы. В своем гараже он собирает чуть ли не все виды транспорта. Но с собственными доработками. К примеру, непотопляемая лодка.

Последняя разработка туймазинского изобретателя – аэроглиссер. По сути, это три в одном – лодка, снегоход и болотный вездеход. Такой универсальной конструкции не страшны ни тонкий лед, ни мелководье.

Единственное, что заставляет поволноваться, глядя на эту технику, это то, что у неё отсутствуют тормоза. В принципе, как и любого другого аэроглиссера. Поэтому тормозить придется заносом.

Впрочем, желающих стать обладателем такой аэролодки придется разочаровать. Валерий Владимирович о серийном производстве пока не задумывается. Хотя свободного места в гараже уже не осталось. И это притом, что скоро коллекцию изобретений пополнит еще и мотособака.