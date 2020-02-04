В Башкирии заработала новая молочная ферма

В Калтасинском районе начала работу новая ферма. В эксплуатацию введена первая очередь объектов комплекса, и сейчас здесь содержится 750 нетелей из Дании – в скором времени они принесут потомство. С работой комплекса ознакомились участники зонального семинара-совещания по развитию животноводства в регионе.
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Пока в родильном отделении на 170 мест пусто. До первого отела еще рано. Но в конце февраля коровы уже начнут приносить потомство на новой ферме в Калтасинском районе. Здесь построены еще не все объекты, однако полноценно функционировать предприятие начнет уже совсем скоро.
Правда, пока к буренкам посторонних не допускают. Они находятся в отдельном коровнике. В доильном зале все автоматизировано. Специальный щит настроен считывать информацию с ошейника заходящей коровы. Поэтому сразу будет видно, сколько молока и какого качества дала та или иная буренка.
Доильную установку планируют запустить в течение 2 недель. Одновременно она сможет обслуживать 48 коров. А это примерно 1900 буренок в смену.
С тем, как продвигаются работы, на днях ознакомился министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Сейчас на ферме уже есть два коровника на 600 голов каждый, телятники, комбикормовый цех, сенохранилища. Ввести в эксплуатацию все объекты должны в 2021 году. Здесь появится около 100 рабочих мест. Ферма станет частью большого комплекса, в которой входит также молочный завод и производство сыров твердых сортов в Янаульском районе. Общий объем инвестиций – более 2 млрд рублей.
Спрос на сырье калтасинских фермеров хороший. Один из местных сельскохозяйственных кооперативов ежедневно сдает по 5 тонн молока уфимскому производителю. И в дальнейшем здесь планируют нарастить объемы.
Во время теоретической части семинара-совещания, в котором приняли участие руководители хозяйств из нескольких районов, говорили об итогах 2019 года и планах на этот год. В частности, о росте закупочных цен. Из зала прозвучал вопрос, как сбывать свое сырье мелким фермерам. Выход есть – объединиться в кооператив и доставлять молоко переработчику. К тому же некоторые заводы готовы компенсировать фермерам транспортные расходы.
Автор: Эмиль Бассареев