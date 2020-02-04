В Уфе в «Миловском парке» в 2020 году сдадут детский сад

Детсад и школа для долгостроя – в «Миловском парке» возводятся социальные объекты. Уже в этом году готовы принять 180 малышей, сдача – в конце августа. А вот школьникам придётся подождать: учебное заведение на 1225 мест достроят к сентябрю следующего года.

Кирпич за кирпичиком растёт новый детский сад. Строители говорят: объект возводится с 8 утра до 8 вечера. Если верить проекту, малышей родители сюда приведут уже в сентябре 2020 года.

Фадис Шарипов, каменщик: «Мы же для детей строим. Хочется, чтобы было качественно, хорошо. Поэтому стараемся максимально выкладываться».

Детский сад по проекту рассчитан на 180 мест. В будущем это двухэтажное здание, на территории – игровые зоны с прорезиненными покрытиями. Дошкольное учреждение будет отапливаться от своей котельной, её установят рядом.

Марат Халиуллин, заместитель директора компании генерального подрядчика: «Материал подвозится всегда вовремя. С материалом проблем нет, с людьми проблем нет. В сроки мы обязательно уложимся, по-другому быть не может».

Финансирование федеральное. В «Миловском парке» в рамках национального проекта «Демография» сейчас возводится 2 социальных объекта.

После сдачи детского сада ровно через год обещают достроить ещё и школу. Заказчик один. Это Управление капитального строительства республики. Проектом занималась тоже одна организация. Разница в сроках сдачи объектов обусловлена разницей в объёме работ.

Гранит науки для молодых умов в 4 этажа. Школа по плану будет готова принять более 1000 учеников. Внутри – столовая, актовый и спортивный залы, душевые, раздевалки, тренерская, а также медпункт, который вместит кабинета доктора, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты.

Раиль Турсунбаев, начальник участка компании генерального подрядчика: «Приступили к работам в начале декабря 2019 года. На данный момент завершены бетонные работы по фундаментной плите, по фундаментным лентам, монтируем техподполье и приступили к возведению стен. К инженерным сетям приступим уже при положительной температуре, то есть где-то в конце апреля – начале мая».

В этом году в «Миловском парке» планируется сдать 3 многоквартирных дома. Ожидается, что по остальным проблемным объектам работа будет возобновлена при поддержке Федерального фонда защиты прав дольщиков. Об этом говорили на «Строительном часе» в Правительстве республике. Сейчас большинство домов в «Миловском парке» не сданы. При этом социальные объекты на территории возводятся в первую очередь для жителей микрорайона.