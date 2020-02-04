В Уфу прибыли все участники хоккейного Турнира пяти наций

Все участники хоккейного Турнира пяти наций среди юниорских сборных прилетели в Уфу. Россия, Швеция, Чехия, Финляндия и США уже опробовали уфимский лед. Завтра стартуют игры.

Турнир пяти наций – вторые по важности соревнования после Кубка вызова для ребят до 17 лет. Последний раз россияне выигрывали золото этого состязания в 2016 в США. Каковы шансы повторить успех четырехлетней давности?

Интенсивная тренировка сборной Чехии. Несмотря на то, что команда прилетела только сегодня и почти не отдыхала, тренерский штаб не стал жалеть хоккеистов. Особое внимание коллектив уделил игре в большинстве и реализации опасных моментов. Но не стоит забывать, что все чешские команды сильны в обороне.

Ян Захрла, помощник главного тренера сборной Чехии U17: «Всегда тяжелые матчи выигрывает оборона, поэтому мы тоже над ней работаем. Этот турнир – второй по важности в мире по этому возрасту, поэтому все команды сильные».

За тренировкой чешской команды пристально наблюдает не только тренерский штаб, но и воспитанники и тренеры СДЮШОР «Салавата Юлаева». Таким образом специалисты хотят показать ребятам, как занимаются иностранцы, и почерпнуть для себя что-то новое.

Владимир Воробьев, тренер СДЮШОР «Салават Юлаев»: «Организация хорошая. Плотность занятия приличная, начали сразу, ни секунды раздумий, а потом они так и играют. Это можно подчеркнуть. Чехи всегда солидно выглядели на всех уровнях».

А сборная России в заключительный день перед стартом решила поработать над выходом из своей зоны. До турнира команда проходила подготовку в Новогорске и сейчас должна находиться в оптимальной форме.

Альберт Лещев, главный тренер сборной России U17: «Главное, конечно, победа в каждом матче, но мы хотим проверить несколько игроков – у нас 50 процентов новый состав. Посмотрим пообороняемся, потом посмотрим, поатакуем. Но наша тактика подразумевает, чтобы мы больше играли в атаке».

Но в своей самой лучшей форме должны находиться вратари российской команды, в том числе голкипер из уфимской хоккейной вертикали Семен Вязовой. Пока неизвестно, кто станет основным стражем ворот нашей сборной на турнире. Но публика из столицы Башкортостана наверняка хотела бы видеть именно этого вратаря.

Семен Вязовой, вратарь сборной России U17: «Нет понимания, кто будет первым, кто вторым. Завтра тренер все скажет. Все равны, нельзя сказать, кто лучше, кто хуже».

Соревнования стартуют завтра. В первой встрече сразятся сборные Чехии и Финляндии. Она начнется в 15:00. А вечером в 19:00 на «Уфа-Арене» встретятся команды России и Швеции.